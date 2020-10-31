Kırmızı Oda’da Alya'nın annesi Cemre Melis Çınar kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Alya’nın annesi çok oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra bambaşka bir kadına dönüşen annesinden gördüğü şiddeti anlattığı anlar ekran karşısındakileri de derinden etkilerken gözler, Cemre Melis Çınar’a çevrildi. Peki,

Kırmızı Oda’daki performansıyla adından söz ettiren Cemre Melis Çınar, 13 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Mersin Toros Koleji’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. Oyunculuk eğitimine devam eden Cemre Melis Çınar, 2005 yılından beri oyunculuk kariyerine Mask-kara Tiyatrosu’nda devam etmektedir. Ayrıca uzun yıllar dans dersi alan Cemre Melis Çınar kick box sporuyla da ilgili.