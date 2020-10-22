Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında sürpriz isim… Kırmızı Oda 8. Bölümden ilk görüntüler
Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Ekran macerasında 7 haftayı geride bırakan Kırmızı Oda’nın 8. Bölümünde kadroya Celil Nalçakan da dahil oluyor. Celil Nalkaçan bu kez tutkunu olduğu kadın tarafından terk edilen Garip’i canlandıracak. İşte Kırmızı Oda 8. Bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa bir özeti…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran Kırmızı Oda dizisinde deneyimli oyuncu Celil Nalçakan da katıldı. Celil Nalkaçan'ın canlandıracağı Garip karakterinin detayları 8. bölümde belli olacak.
Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, kazandığı piyango ardından hayatı değişen Salih, bu kez Doktor Hanım’ın karşısına arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) de getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan hikayesiyle ekran karşısındakileri de derinden etkileyen Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor.
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