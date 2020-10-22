Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında sürpriz isim… Kırmızı Oda 8. Bölümden ilk görüntüler

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran Kırmızı Oda dizisinde deneyimli oyuncu Celil Nalçakan da katıldı. Celil Nalkaçan'ın canlandıracağı Garip karakterinin detayları 8. bölümde belli olacak.

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, kazandığı piyango ardından hayatı değişen Salih, bu kez Doktor Hanım’ın karşısına arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) de getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan hikayesiyle ekran karşısındakileri de derinden etkileyen Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor.