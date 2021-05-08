Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 36. son bölüme Nihal'in kararı damga vurdu

Kırmızı Oda 36. son bölüm tek parça TV8 ekranlarında yayınlandı. Sevilen dizide bu hafta Nihal'in Zafer'le ilişkisini gözden geçirerek onunla ayrılmak istediğini söylemesi heyecan yarattı. Mitra'nın Zafer'le olan karşılaşması merak uyandırırken Sadi'nin Azra ile tanıştıktan sonra yaşadığı süreci anlatması ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 36. Bölümünde; Nihal (Esra Ronabar), Zafer'le ilişkisini gözden geçirerek onunla ayrılmak istediğini söyler. Bunu beklemeyen Zafer (Yiğit Özşener) bu yükün altında ezilir ve Nihal'den ayrılmayı reddeder.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk) babası evi terk ettikten sonra yaşadığı zorlukları ve kurduğu hayal dünyasını Doktor Hanım'la paylaşır.

Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile tanıştıktan sonra yaşadığı süreci ve Miço'ya olan özlemini Doktor Hanım'la konuşur.

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