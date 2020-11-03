Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınladı – Meliha’ya ne oldu, öldü mü?

Kırmızı Oda 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki sahneler ardından diziden ayrılan Meliha’nın durumuyla ilgili araştırmalar başladı. Bu kez Meliha’nın yanarak öldüğünü sandığı kızı Melek, doktor hanımı ziyaret ediyor. Peki, Meliha’ya ne oldu? Meliha öldü mü?



Meliha’nın akıbeti ve dizinin diğer karakterlerinin hayatlarına dair detaylar, 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak Kırmızı Oda 10. Bölümünde belli olacak.



KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İstanbul'da da annesinin hışmından kurtulamayan Alya kabus gibi geçen günlerini anlatır. Doktor Hanımın odasından büyük bir ikilem içinde ayrılan Garip bu kez kararını vermiş olarak tekrar kliniğe geliyor. Kliniğe annesi Zuhal ve babası Cenk ile birlikte gelen Duygu'nun sarsıcı hikayesi Doktor Ayşe'yi hayli zorluyor.



İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.