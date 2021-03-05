Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Bora Koçak hakkında bilgiler

Bora Koçak, Marmara Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Ardından İngiltere'de Aspect Bournemouth Üniversitesi, İşletme, Pazarlama ve Muhasebe Bölümü'nde eğitim aldı. Kırmızı Oda dizisindeki Yavuz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Bora Koçak, oyunculuğa olan ilgisini İngiltere'de keşfetti ve Bournemouth Üniversitesi Sanat Enstitüsü'nde Tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Sakarya Fırat dizisinde Muharrem karakterini canlandırdı.

İlk film deneyimini ise Uzun Hikâye ile yaptı. Bu filmde Kara Turan karakteriyle izleyiciler karşısına çıktı.