Kırmızı Oda son bölüme Uğur Yücel'in o sahnesi damga vurdu... Kırmızı Oda 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 32. bölümü ile 9 Nisan Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Gerçek yaşam hikayelerinden esinlenilen Kırmızı Oda'nın bu haftaki son bölümünde Zafer ve Nihal'in hikayesi ekranlara geldi. Terapilerine devam eden Nihal'in güzellik yarışmasına katılma kararıyla ailenin kurtarıcı rolünü üstlendiği ve aile üyelerinin kendisine nasıl umut bağladığını anlatması Doktor Hanım'ın ipuçları yakalamasını sağladı. Sert mizaçlı, otoriter baba Vahit rolünü canlandıran usta oyuncu Uğur Yücel'in Doktor Hanım'ın odasında hastalığı ile ilgili anlattıkları ekranlara damga vurdu.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 32. Bölümünde; Nihal (Esra Ronabar), güzellik yarışmasına katılma kararıyla ailenin kurtarıcı rolünü üstlendiği ve aile üyelerinin kendisine nasıl umut bağladığını Doktor Hanım'la paylaşır. Zafer'in (Yiğit Özşener), babası Vahit (Uğur Yücel) hakkında anlattıkları Doktor Hanım'ı meraklandırır. Zafer, babasının kaldığı otelde yemeden içmeden kesildiğini öğrenince Doktor Hanım ile görüşmesini sağlar. Doktor Hanım, Vahit ile tanışır tanışmaz hastalığının ne olduğunu anlar ve tedavi olması için ikna etmeye çalışır. Sadi (Erkan Petekkaya) ise arkadaşlarıyla birlikte planladıkları kaça girişimleri başarısız olunca Abdullah ve adamlarının onlara yaptıklarını anlatır.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?