Kırmızı Oda son bölümde Nihal'in hikayesi dikkat çekti.. Kırmızı Oda 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 31. son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı izleyenlerin gündemine geldi. TV8 ekranlarında 2 Nisan Cuma akşamı sevenleri ile buluşan Kırmızı Oda'nın son bölümünde Nihal'ın gardını indirerek Doktor Hanım'a geçmişini anlatması dikkat çekti. Sadi'nin acı dolu öyküsü ise bu hafta izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda 31. Bölümde; Nihal (Esra Ronabar), gardını indirerek Doktor Hanım'a geçişini açar. Zafer (Yiğit Özşener) ise Nihal'le evliliklerinin asıl sebebini anlatır. İlişkilerindeki ortak tek noktanın Nihal'in hastalığı olduğunu söyleyince, Doktor Hanım hastalığın sebebini Zafer'le paylaşır.

Sadi (Erkan Petekkaya), Abdullah'ın Mehmet ve Cemre ile birlikte kendini zorla sokaklarda dilendirdiğini Doktor Hanım'a anlatır. Üçlü birlikte kaçma planı yaparken başlarına gelen acı olay, Doktor Hanım'ı derinden etkiler.

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