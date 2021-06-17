Kırmızı Oda sezon finali 42. bölümde neler olacak? Kırmızı Oda'ya Masumlar Apartmanı Gülben sürprizi!

TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi sezon finali 42.bölüm 18 Haziran Cuma saat 20.00’de yayınlanacak. Başrollerini Binnur Kaya ile birlikte Yiğit Özşener’in paylaştığı diziye aynı zamanda pek çok ünlü de konuk oyuncu olarak katılıyor. Kırmızı Oda sezon finalinde Masumlar Apartmanı Gülben karakteriyle bilinen Merve Dizdar’ın görülmesi heyecan yarattı. Gülben, sonunda yaşadıklarını kaldıramayıp psikolojik olarak tedavi görmesi gerektiğine karar vermesiyle soluğu Kırmızı Oda’da alıyor. Sezon finalinde Gülben’in izleyiciyle neler paylaşacağı ise merak konusu.

KIRMIZI ODA 42. BÖLÜM SEZON FİNALİ

“Mutluluk her zaman aradığımız o yolun sonunda olmaz, belki de yolun ta kendisidir” sözüyle geceye damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Oda sezon finalinde, Gülben ziyaretiyle yeni başlangıçlara vurgu yapılıyor. İşte Kırmızı Oda sezon finali fragmanı…

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