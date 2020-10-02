Kırmızı Oda Necdet kimdir?

Meliha’nın eşi Namık’ın ilk eşinden olan oğludur. Namık ile Meliha arasında yaş farkı olduğundan dolayı, eşini oğlundan kıskanmaktadır. Namık, oğlu ile Meliha arasında bir yakınlaşma olduğundan şüphelenmektedir.

TAHA BARAN ÖZBEK

Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini Taha Baran Özbek canlandırmaktadır. 1998 doğumlu olan Taha Baran Özbek, Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi.

Taha Baran Özbek rol aldığı diziler

2018 – Dip Dizisi

2018 – Bir Litre Gözyaşı Dizisi

2018 – Bizim Hikaye Dizisi

2019 – Azize Dizisi

2020 – Kırmızı Oda Dizisi