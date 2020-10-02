Kırmızı Oda Necdet kimdir?
Kırmızı Oda dizisinin 4. Bölümünde en dikkat çeken isimlerden biri de Necdet karakteri oldu. Meliha’yı her defasında şiddetten kurtaran Necdet karakterini genç oyuncu Taha Baran Özbek canlandırıyor. Peki, Kırmızı Oda Necdet kimdir? İşte Necdet karakteri ve Taha Baran Özbek hakkında bilgiler…
Meliha’nın eşi Namık’ın ilk eşinden olan oğludur. Namık ile Meliha arasında yaş farkı olduğundan dolayı, eşini oğlundan kıskanmaktadır. Namık, oğlu ile Meliha arasında bir yakınlaşma olduğundan şüphelenmektedir.
Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini Taha Baran Özbek canlandırmaktadır. 1998 doğumlu olan Taha Baran Özbek, Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi.
Taha Baran Özbek rol aldığı diziler
2018 – Dip Dizisi
2018 – Bir Litre Gözyaşı Dizisi
2018 – Bizim Hikaye Dizisi
2019 – Azize Dizisi
2020 – Kırmızı Oda Dizisi
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