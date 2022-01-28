Kırmızı Oda Nazgül’ü Melis Birkan kimdir?

Haberin Devamı

''Söz'' dizisinde hayat verdiği Lidya karakteriyle adından söz ettiren Melis Birkan, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Dizide 'Nazgül' karakterine hayat verecek olan Melis Birkan, 58. bölümden itibaren dizide görülecek.

MELİSA BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan 15 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi.

İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonundaki "Leyla" rolünde oynadı.