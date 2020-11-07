Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek gerçekte kimdir? İşte Nilsu Yılmaz’ın hayatıyla ilgili bilgiler

Kırmızı Oda dizisinin en çok konuşulan ve merak edilen karakterlerinden biri de Melek oldu. Henüz 16 yaşındayken evden kaçan Melek karakterini Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Nilsu Yılmaz, daha önce “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştı.