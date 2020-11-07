Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek gerçekte kimdir? İşte Nilsu Yılmaz’ın hayatıyla ilgili bilgiler
Kırmızı Oda dizisinin 6 Kasım tarihli bölümünde Meliha'nın kızı Melek karakteri ön plana çıktı. Annesinin ölüm haberiyle doktor hanımın kapısını çalan Melek'in anlattıkları merak uyandırdı. Meliha'nın öldü sandığı kızı Melek, evden kaçtıktan sonra yaşadıklarını ve Hayat'a dönüşme hikayesini anlattı. Peki, Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek gerçekte kimdir? İşte Nilsu Yılmaz’ın hayatıyla ilgili bilgiler
Kırmızı Oda dizisinin en çok konuşulan ve merak edilen karakterlerinden biri de Melek oldu. Henüz 16 yaşındayken evden kaçan Melek karakterini Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Nilsu Yılmaz, daha önce “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştı.
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