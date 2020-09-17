Kırmızı Oda yayınlandığı an itibariyle farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. TV8 ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Oda haftanın belirli günlerinde tekrar yayınları ile de izleyicilerle buluşuyor. Peki, Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!