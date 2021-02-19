Kırmızı Oda Haluk kimdir, gerçek adı ne? İşte, Kırmızı Oda'nın Haluk'u Yılmaz Kunt'un hayatıyla ilgili bilgiler
Kırmızı Oda Haluk, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Cuma akşamları ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinde Nazlı'nın eski sevgilisi olan Haluk karakteri dikkatleri üzerine topladı. Haluk karakterine can veren Yılmaz Kunt'un performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Kırmızı Oda'nın Haluk'u Yılmaz Kunt Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Peki, Kırmızı Oda Haluk kimdir? İşte, Yılmaz Kunt'un hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.
Kırmızı Oda oyuncularından olan Yılmaz Kunt dizinin son bölümünde adından söz ettirdi. Evlilik terapisi alan Nazlı'nın eski erkek arkadaşını canlandıran Haluk, Nazlı'ya olan sevgisi ve saygısı ile izleyenlerin beğenisini topladı. Haluk karakterine hayat veren Yılmaz Kunt, Best Model of Turkey 2015 birincisi olmuştu.
YILMAZ KUNT KİMDİR?
Oyuncu Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Modem ve oyunculuk yapan Kunt, Best Model of Turkey 2015 birincisi seçildi. Gülümse Yeter dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. "Bahtiyar Ölmez" yapımında Ömer karakterini canlandırdı.
Kanal D'de 2019'da yayınlanan Afili Aşk dizisinde Berk Koçar karakterine hayat verdi. Yılmaz Kunt Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okumaktadır.
Best Model of Turkey, Best Model European Union ve Best Model of the World birincilikleri bulunuyor.