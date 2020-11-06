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Kırmızı Oda Alya'nın çocukluğunu canlandıran Nazlı Irmak Tanrıverdi kimdir?
Kırmızı Oda’da en dikkat çeken karakterlerden biri Alya oldu. Dizide başarılı oyuncu Melisa Sözen’in hayat verdiği Alya'nın çocukluğunu Nazlı Irmak Tanrıverdi canlandırıyor. Kırmızı Oda’nın çocuk oyuncusu Nazlı Irmak Tanrıverdi, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Kırmızı Oda Alya'nın çocukluğunu canlandıran Nazlı Irmak Tanrıverdi kimdir?
Kırımızı Oda dizisindeki Alya karakterinin çocukluğunu Nazlı Irmak Tanrıverdi canlandırıyor. Geçmişi trajedilerle dolu Alya’nın çocukluğuna hayat veren Nazlı Irmak Tanrıverdi, ilk projesi olmasına rağmen dizi severlerden tam not aldı. Melisa Sözen, Binnur Kaya, Tülin Özen gibi deneyimli isimlerle çalışan Nazlı Irmak Tanrıverdi 7 yaşında.
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