Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda yeni bölümde Recai'nin geçmişi ortaya çıkıyor

Kırmızı Oda yeni bölümü ile 26 Şubat Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizide bu hafta Yavuz'la tanışmadan önce başına gelenleri anlatan Kumru'nun üvey babasından gördüğü tacizi babaannesine söylemesi merak dolu anlara neden oldu. Recai'den vazgeçmeye karar veren Nazlı'nın gözyaşları fragmanda dikkat çekerken, Sadi'nin travmaları ise çarpıcı gelişmelerden oldu.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

KIRMIZI ODA 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım’la paylaşır.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.