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Haber Giriş: 31.10.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kırmızı Oda 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda 30 Ekim Cuma günü 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kırmızı Oda’nın son bölümüne Meliha’nın öldü zannettiği kızı Melek’in doktor hanımı ziyareti damga vurdu. Dizide yaşanacak yeni gelişmeleri merak edenler fragman araştırması yapıyor. Peki, Kırmızı Oda 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda dizisinin çarpıcı son bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Alya'nın İstanbul'da anne ve babasıyla yaşadıkları doktor hanım kadar ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Finale ise Meliha’nın öldü zannettiği kızı Melek damga vurdu. Alya’nın hayatına ilişkin detayları, Melek’in ziyaretinin nedenini merak eden izleyiciler Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul'da da annesinin hışmından kurtulamayan Alya kabus gibi geçen günlerini anlatır. Doktor Hanımın odasından büyük bir ikilem içinde ayrılan Garip bu kez kararını vermiş olarak tekrar kliniğe geliyor. Kliniğe annesi Zuhal ve babası Cenk ile birlikte gelen Duygu'nun sarsıcı hikayesi Doktor Ayşe'yi hayli zorluyor.

İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.

 

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