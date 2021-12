“Kırık Hayatlar”da Aysel karakterine hayat veren Burcu Almeman: Bale izlerken içim cız eder

Haberin Devamı

◊ Kanal D’de yayınlanan “Kırık Hayatlar” dizisinde Aysel Yılmaz karakterine hayat veriyorsunuz. Çekimler nasıl gidiyor?

- Çekimler yorucu ama bir o kadar da eğlenceli geçiyor. Setimiz İzmir, Urla’da. Burada olduğumuz için çok şanslıyız. Tatil günümüzde ya da setimiz erken bittiğinde sahilde yürüyüş yapmak hepimize çok iyi geliyor.

◊ Aysel, dominant yerine göre herkesi idare edecek kadar mülayim bir kadın. Benzer yönleriniz var mı?

- Aslında bana çok yakın bir rol Aysel, anaç her duruma uyum sağlayan bir yapım var. Ama son bölümlerde Çınar’la Deniz’in evlenmesi ve bu evliliğin para karşılığı yapılması Aysel’i çileden çıkardı, bütün gemileri yaktı.

◊ Dizide Aysel’in kardeşi Ahu’yla yaşadığı olay, gerçek hayatınızda yaşansaydı neler hissederdiniz?

- Kardeşim olmadığı için çok fazla empati kuramıyorum ama ne olursa olsun bu kadar sert olamazdım diye düşünüyorum.

Ahu ve Aysel çok farklı yapıları olan iki kardeş, dünyaya bakış açıları çok başka. Aysel, onuru, gururu ve ailesi için yaşarken, Ahu, maddiyat yönünden bakıyor hayata. Bu da iki kardeşi birbirinden uzaklaştıran temel unsur olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü ikisi de dominant ve inatçı.



◊ Aynı zamanda annesiniz. İkiz çocuk sahibi olmanın zorlukları oluyor mu?

- Bu işin beni en çok zorlayan yanı ailemden uzak olmak. Eşimin ve çocuklarımın desteği benim için çok

önemli. Onları

çok özlüyorum, boşluğum olduğu anda İstanbul’a onların yanına gidiyorum.

◊ Onların da oyuncu olmak gibi bir istekleri var mı? Böyle bir durumda onlara destek olur muydunuz?

- Şu anda öyle bir istekleri yok ama hangi mesleği yapmak isterlerse sonuna kadar arkalarında dururum.