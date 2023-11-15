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“Kim yaptı bu kötülüğü sana!” Somer gerçeği öğrenince Türkan ne yapacak?

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Reha Özcan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 14:51

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş. Tüm yaşananlara rağmen tekrar aile olmak için her şeyi göze alan kardeşleri sıkıntılı günler bekliyor.

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“Benim zavallı annemin gördüğü tek şey katilin yüzü!”

 Çekimlerinin Ayvalık’ın muhteşem doğasında gerçekleştiği dizide sular durulmuyor. Somer ve Türkan’ın kızları Defne ile birlikte tekrar aile olmak için bir araya geldiği tanıtımda gerçek ortaya çıkıyor. Rüçhan, hasta yatağında kendisine bu kötülüğü yapanın Türkan olduğunu Somer'e söylüyor. Duydukları karşısında şok olan Somer’in ne yapacağı ise şimdiden büyük merak uyandırdı.

“Kim yaptı bu kötülüğü sana” Somer gerçeği öğrenince Türkan ne yapacak

 Başarısını yurt dışında da sürdüren dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

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 Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

“Kim yaptı bu kötülüğü sana” Somer gerçeği öğrenince Türkan ne yapacak

 Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de!

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Reha Özcan

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