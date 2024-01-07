Kerem Bürsin'den taklidini yapan Onur Atilla'ya ilk cevap

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KEREM Bürsin, Re Touch Mag’in ocak sayısının kapağında yer aldı. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi romantik komedi erkek oyuncu’ seçilmesi hakkında Bürsin, “Ödül tabii ki güzel bir şey ama beni motive eden kısım değil. Çok yüceltiyor, onore oluyorsun. Sadece popülerlik kazanmasın. İnsanın emeği gerçekten takdir edilsin” dedi. Oyuncu, İngilizce başlayıp Türkçe devam ettiği ödül konuşmasını Rüştü Onur Atilla’nın taklit etmesi hakkında ise şunları söyledi: “O an aklımdan geçen bir sürü şeyi insanlar tabii ki bilmiyor. O sırada Kerem’in aklından geçen şey neydi? ‘Okay’ yani tamam buradayım. İkinci ‘Okay’den sonra da boşverdim, insanlara teşekkür ettim. Olayı ciddiye almak ya da almamak değildi... Düşünceyi dışa vurmak gibi bir şeydi. Ayrıca bu durum biraz absürttü.

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İNSANLAR DA GÜLSÜN

EĞLENCE SEKTÖRÜ BURASI

Bence o platformu nasıl kullanacağını seçmek olay. Doğru yer ve zamanı yakalamak... O yüzden Onur Atilla’nın yaptığı da çok normal geldi bana. İnsanlar da gülsün biraz, eğlence sektörü burası. O yüzden çok takılmadım. İngilizce bilen biri İngilizce konuşunca sıkıntı oluyor da İngilizce bilmeyen biri İngilizce konuşunca ‘It’s okay’ (tamam) mi oluyor? Hâlâ çözümlemeye çalışıyorum ama bir yandan hiç takılmıyorum. Çünkü günün sonunda bu benim...”

