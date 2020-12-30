Kerem Bursin kimdir, kaç yaşında? Kerem Bursin'in hayatı ve merak edilen detaylar
O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olacak isimler arasında yer alan Kerem Bursin'in hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kerem Kerem Bursin'in hayatı.. Bursin, 4 Haziran 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babasını işi gereği çocukluğunda farklı farklı ülkelerde geçiren Bürsin, liseyi Teksas’ta okudu. Üniversite eğitimi için Boston’a taşınan Kerem Bursin, Emerson College’da oyunculuk eğitimi alarak mesleğine ilk adımı attı. Birçok ünlü isimden de oyunculuk dersi alan Bursin, daha sonra Türkiye’ye gelerek oyunculuk yapmaya başladı. 2013 yapımı “Güneşi Beklerken” dizisinde Hande Doğandemir ve Emre Kınay ile başrolü paylaşan Kerem Bursin ayrıca “Unutursam Fısılda”, “Şeref Meselesi”, “Can Feda” gibi yapımlarda yer aldı.
Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.
Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.
Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.
Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır.
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