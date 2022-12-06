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Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart’ı oynayacak

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#Kerem Alışık#Küheylan#Peter Shaffer
Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart’ı oynayacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 15:56

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile sahnelenecek efsane “Küheylan” da Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart’ı oynayacak.

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“Amadeus”un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan oyunda Kerem Alışık psikiyatrist Martin Dysart karakterini canlandıracak.

Yeni rolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Alışık şunları söyledi; “Benim kanatlarım yok. Kanatlarım yüreğim. Kendi gökyüzümde göçebe, kendi vicdanımda özgür… Ama “Küheylan” sevinçten uçmak için gerekli olan kanatları ödünç olarak bana verdi. Ve işte olan oldu sanki yelelerim rüzgara karıştı. Çok mutluyum yine ve yeniden tiyatro sahnesinde olmaktan”.

HDI Sigorta’nın katkılarıyla ve Barış Erdenk’in yönetimiyle, 10 Şubat’ta prömiyeri yapılacak oyunun biletleri 7 Aralık’ta satışa sunulacak.

Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart’ı oynayacak


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Tony Ödülleri’nde En İyi Tiyatro Oyunu seçilen “Küheylan” için yapılan fotoğraf çekimlerinde Kerem Alışık, Levent Özdemir’in objektifi karşısına geçti.

İngiltere'nin Manchester şehrinde gerçekleşen korkunç bir olayı analiz eden psikiyatrist Martin Dysart’ın (Kerem Alışık), sıra dışı bir tedavi sürecinin anlatıldığı oyun 10 Şubat 2023 tarihinde Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek.

 

 

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#Kerem Alışık#Küheylan#Peter Shaffer

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