Kenan İmirzalıoğlu Gazze’deki katliama isyan etti

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Ünlü oyuncu yarışmada çıkan Filistin sorusunu sorduktan sonra İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama şu sözlerle isyan etti:
“İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var.”
İmirzalıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah tüm dünyanın da ayaklanmasıyla bu bir an evvel son bulur.”
Büyük alkış alan ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada da gündem oldu.