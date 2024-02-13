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Kenan İmirzalıoğlu Gazze’deki katliama isyan etti

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#Kenan İmirzalıoğlu#Kim Milyoner Olmak İster#Gazze
Kenan İmirzalıoğlu Gazze’deki katliama isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:30

KENAN İmirzalıoğlu sunuculuğunu üstlendiği ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışma programında Filistin’e savaş açan İsrail’e tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu yarışmada çıkan Filistin sorusunu sorduktan sonra İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama şu sözlerle isyan etti:

“İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var.”

Kenan İmirzalıoğlu Gazze’deki katliama isyan etti
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’de “İsrail’in kurulduğu 1948’e kadar Filistinli Müslümanların
Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?” sorusu soruldu.

İmirzalıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah tüm dünyanın da ayaklanmasıyla bu bir an evvel son bulur.”

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Büyük alkış alan ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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#Kenan İmirzalıoğlu#Kim Milyoner Olmak İster#Gazze

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