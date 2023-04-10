Kemal Sunal’a özel sergi

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Sergi açılışına usta oyuncunun oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal ile sanatseverler katıldı.

İpek Dağıstanlı’nın moderatörlüğündeki söyleşide Sunal Ailesi, usta ismin bilinmeyenlerini anlattı.

Gül Sunal, “Şarkı söylemeyi severdi. Evde sürekli söylerdi. Ben ve Ali çok konuşkanızdır. Ezo ve Kemal ise hep dinleyicidir” dedi.

Eş Sunal ayrıca Kemal Sunal’ın renkli kıyafetler tercih ettiğini belirtti: “Kıyafet alışverişlerini ben yapardım. Çok sosyal biriydi. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severdi. İyi bir arşivciydi.”

