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Kemal Sunal’a özel sergi

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#Kemal Sunal#Ali Sunal#Ezo Sunal
Kemal Sunal’a özel sergi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 08:55

Merhum sanatçı Kemal Sunal’ı tüm yönleriyle anlatan “Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri” sergisi önceki gün Kadıköy’deki Müze Gazhane’de açıldı.

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Sergi açılışına usta oyuncunun oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal ile sanatseverler katıldı.

İpek Dağıstanlı’nın moderatörlüğündeki söyleşide Sunal Ailesi, usta ismin bilinmeyenlerini anlattı.

Kemal Sunal’a özel sergi

Gül Sunal, “Şarkı söylemeyi severdi. Evde sürekli söylerdi. Ben ve Ali çok konuşkanızdır. Ezo ve Kemal ise hep dinleyicidir” dedi.

Eş Sunal ayrıca Kemal Sunal’ın renkli kıyafetler tercih ettiğini belirtti: “Kıyafet alışverişlerini ben yapardım. Çok sosyal biriydi. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severdi. İyi bir arşivciydi.”

Kemal Sunal’a özel sergi

İpek Dağıstanlı modaratörlüğünde, Gül Sunal, Ali Sunal ve Ezo Sunal söyleşi yaptı.

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#Kemal Sunal#Ali Sunal#Ezo Sunal

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