MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKemal Doğulu’nun sevgilisi Ece Samlı mı? Ece Samlı kimdir?
GeriTelevizyon Kemal Doğulu’nun sevgilisi Ece Samlı mı? Ece Samlı kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 21.09.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Kemal Doğulu’nun sevgilisi Ece Samlı mı? Ece Samlı kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kemal Doğulu’nun sevgilisi Ece Samlı mı? Ece Samlı kimdir?
Abone Olgoogle-news

Doya Doya Moda programında yaşanan diyaloglar nedeniyle jüri üyesi Kemal Doğulu’nun sevgilisi zaman zaman merak konusu oluyor. Kemal Doğulu'nun adı bir süredir Ece Samlı ile anılıyor. İkili sosyal medyada samimi fotoğraflarını paylaşıyor. Peki, Ece Samlı kimdir?

Ece Samlı 27 Şubat 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğlence sektöründe kariyerine devam eden Ece Samlı, rahmetli ünlü televizyoncu Cenk Koray’ın yeğenidir. Liseyi İstek Acıbadem Lisesi’nde okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünden mezun oldu. 12 yıldır medya sektöründe çalışıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle