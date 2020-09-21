Kemal Doğulu’nun sevgilisi Ece Samlı mı? Ece Samlı kimdir?

Ece Samlı 27 Şubat 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğlence sektöründe kariyerine devam eden Ece Samlı, rahmetli ünlü televizyoncu Cenk Koray’ın yeğenidir. Liseyi İstek Acıbadem Lisesi’nde okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünden mezun oldu. 12 yıldır medya sektöründe çalışıyor.