Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Veda gözyaşları!

Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldığına dair soru işaretleriyle gündemde yer alıyor. Programda artık yer almayacağını açıklayan Kemal Doğulu, yarışmacıları şoke etti. Peki, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu'nun farklı bir proje için programdan ayrıldığı öne sürülüyor. Kemal Doğulu'nun programdan ayrılış nedeni, 25 Aralık Cuma günü yayımlanacak olan bölümde netlik kazanacak.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Jüri üyeliğini yaptığı programlarla tanınan Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, küçük yaşta kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.



Urfa Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Kemal Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı.

Kemal Doğulu, Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yaptı.



Hande Yener'in sıngle çalışmasının fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.,

Kemal Doğulu bir dönem kendisinin jüriliğini yaptığı yarışmalardan birinde tanıştığı Özden Cerrahoğlu ile ilişki yaşamıştı. Moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Kemal Doğulu ile aşk yaşayan Özden Cerrahoğlu, ilişkisi bittikten sonra Hande Yener'in eski nişanlısıyla el ele görüntülendi.