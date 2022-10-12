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Türkiye’nin en beğenilen, çok izlenen fenomen yarışması Kelime Oyunu yeni sezona merhaba diyor. Ali İhsan Varol’un renkli sunumuyla ekrana gelen Kelime Oyunu yeni sezonuyla 17 Ekim 2022 Pazartesi saat 19.45’te Teve2’de başlıyor.
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Başarısını aldığı ödüllerle taçlandıran, sorularıyla izleyicisini hem eğlendiren hem düşündüren Kelime Oyunu bu sezon da çok izlenecek…
Kelime Oyunu yeni bölümüyle 17 Ekim 2022 Pazartesi saat 19.45’te Teve2’de…