“Kelime Oyunu” yeni sezona merhaba diyor…

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Başarısını aldığı ödüllerle taçlandıran, sorularıyla izleyicisini hem eğlendiren hem düşündüren Kelime Oyunu bu sezon da çok izlenecek…

Kelime Oyunu yeni bölümüyle 17 Ekim 2022 Pazartesi saat 19.45’te Teve2’de…