Kelime Oyunu yeni sezona hazır

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Türk televizyonlarında kendine özel bir yer edinen ve çok sevilen yarışma Kelime Oyunu, yeni sezonda büyük bir yeniliğe imza atarak taptaze bir sunumla İbrahim Selim’le merhaba diyecek.

Doğallığı, hâli, tavrı ve tarzıyla beğeni toplayan oyuncu ve sıra dışı program sunucusu İbrahim Selim, eğlenceli sunumuyla Kelime Oyunu’na farklı bir soluk getirecek.

Ekranların eğlence ve bilgiyi harmanlayan en kaliteli yarışması Kelime Oyunu’nun yeni tanıtımı yayınlandı. İlk tanıtımda bir doktor olarak izleyici karşısına çıkan İbrahim Selim, ikinci tanıtımda ise kokoreççi oldu. Esprili ve farklı olan tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Her gün dağarcıklara yeni kelimeler ekleyen, unutulan kelimeleri tekrar dile düşüren, milyonların takip ettiği yarışma, eğlendirici-öğretici enteresan soruları ve yarışmacılarıyla yine izleyicisini ekranlara kilitleyecek.

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Harflerin seslisi sessizi, kelimelerin efendisi, oyunların en neşelisi Kelime Oyunu, yeni sezonunda İbrahim Selim’in sunumuyla hafta içi her gün teve2’de!