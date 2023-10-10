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Kelime Oyunu yakında başlıyor... Merakla beklenen programdan yeni tanıtım, yeni afiş...

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#Kelime Oyunu#İbrahim Selim#Teve2
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 13:19

Türk televizyonlarında kendine özel bir yer edinen ve çok sevilen yarışma Kelime Oyunu, yeni sezonda büyük bir yeniliğe imza atarak taptaze bir sunumla İbrahim Selim’le merhaba diyecek.

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Doğallığı, hâli, tavrı ve tarzıyla beğeni toplayan oyuncu ve sıra dışı program sunucusu İbrahim Selim, eğlenceli sunumuyla Kelime Oyunu’na farklı bir soluk getirecek.

 Ekranların eğlence ve bilgiyi harmanlayan en kaliteli yarışması Kelime Oyunu’nun yeni tanıtımı ve yeni afişi yayınlandı. Esprili ve farklı olan tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük beğeni toplarken; yeni afiş ise oldukça ses getirdi.

 Her gün dağarcıklara yeni kelimeler ekleyen, unutulan kelimeleri tekrar dile düşüren, milyonların takip ettiği yarışma, eğlendirici-öğretici enteresan soruları ve yarışmacılarıyla yine izleyicisini ekranlara kilitleyecek.

 Harflerin seslisi sessizi, kelimelerin efendisi, oyunların en neşelisi Kelime Oyunu, yeni sezonunda İbrahim Selim’in sunumuyla hafta içi her gün teve2’de!

Kelime Oyunu yakında başlıyor... Merakla beklenen programdan yeni tanıtım, yeni afiş...


 

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#Kelime Oyunu#İbrahim Selim#Teve2

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