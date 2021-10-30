“Kelime Oyunu” rekora koşuyor

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teve2’nin, sunuculuğunu Ali İhsan Varol’un yaptığı, büyük beğeniyle izlenilen fenomen yarışma programı “Kelime Oyunu” başarısını kutluyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin gönlünde taht kuran, kimi zaman rekorları, kimi zaman ise komik anlarıyla dikkat çeken program 1000’inci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Program sunucusu Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu’nun başarısı ve bu denli sevilmesi ile ilgili; “Yuvamız olan teve2’de artık aile gibi olduk. Gelen yarışmacılarımız da aynı sıcaklığı hissediyor. İşimizi severek yapıyoruz. Sokakta çok güzel yorumlar duyuyoruz. Bunun için mutluyuz. Bin gibi on bin gibi sayılar fiyakalı sayılar tabi, umarız nice bölümlerimiz olur. Hepimize hayırlı olsun.” dedi.

Bugüne kadar çok ses getiren konuklarla da bir araya geldiklerini anlatan Varol, yaşadığı bir anıyı da şu sözlerle paylaştı. “Bir gün, bizim başarılı yarışmacılarımızdan biri olan Yusuf ile stüdyoya tanıtım çekmeye gelirken, polis bizi durdurdu. Polis arkadaşımız beni değil, Yusuf’u tanıdı ve “Siz her soruyu bilen yarışmacı değil misiniz?” dedi. 1000 bölüm boyunca bunlar gibi birçok anı biriktirdik. Çok ses getiren anlara şahit olduk. Umarız daha nice bölümlerle devam ederiz” diye ekledi.

Kelime Oyunu 1000.bölümü ile 1 Kasım Pazartesi saat 19.45’te teve2’de….