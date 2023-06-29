Kayı Obası’na ziyaretçi akını

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Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük film platosu olan Bozdağ Film Platoları’na Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını başladı.

Platoya gelen ziyaretçiler, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in ve babası Ertuğrul Gazi’nin yaşadığı Kayı Obası’nı ziyaret edebiliyor, Osmanlı’nın kurulduğu Söğüt’teki dükkânları ve dekorları gezebiliyor

. Ayrıca buradaki şerbetçide Osmanlı şerbeti ve birçok el yapımı içeceğin tadına bakabiliyor, Yenişehir’in ve Söğüt’ün sokaklarında dolaşıp geleneksel el sanatlarını deneyimleyebiliyorlar.

Tarihi bir yolculuk sunan platoda klasik Türk mimarisi ile bezenmiş Ürgenç Çarşısı ve Harzemşah Sarayı da görülebiliyor.