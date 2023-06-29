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Kayı Obası’na ziyaretçi akını

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#Bozdağ Film Platoları#BEYKOZ#Kayı Obası
Kayı Obası’na ziyaretçi akını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 08:34

“DİRİLİŞ Ertuğrul”, “Kuruluş Osman” ve “Destan” gibi Osmanlı Dönemi’ne ilişkin projelerin çekimlerine ev sahipliği yapan İstanbul Beykoz’daki Bozdağ Film Platoları ziyarete açıldı.

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 Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük film platosu olan Bozdağ Film Platoları’na Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını başladı.

Platoya gelen ziyaretçiler, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in ve babası Ertuğrul Gazi’nin yaşadığı Kayı Obası’nı ziyaret edebiliyor, Osmanlı’nın kurulduğu Söğüt’teki dükkânları ve dekorları gezebiliyor

. Ayrıca buradaki şerbetçide Osmanlı şerbeti ve birçok el yapımı içeceğin tadına bakabiliyor, Yenişehir’in ve Söğüt’ün sokaklarında dolaşıp geleneksel el sanatlarını deneyimleyebiliyorlar.

Tarihi bir yolculuk sunan platoda klasik Türk mimarisi ile bezenmiş Ürgenç Çarşısı ve Harzemşah Sarayı da görülebiliyor.

 

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#Bozdağ Film Platoları#BEYKOZ#Kayı Obası

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