Kayahan’ın filmini ben de çok isterim

Haberin Devamı

Haliç Üniversitesi’nin konferans salonunda gerçekleşen klip çekiminde İstanbul Akademi Orkestrası’yla birlikte kamera karşısına geçen İpek Açar, soruları da yanıtladı.

Senaryo gelmedi

Sanatçıya, eski eşi Kayahan’ın hayatının film olacağı haberleri soruldu. Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın film açıklaması hakkında konuşan İpek Açar “Şu anda netleşmiş, bize gelen bir prodüksiyon şirketi ya da senaryo yok. Bir Kayahan filminin olmasını ister misiniz diye sorarsanız, Aslı Gönül de ben de çok isteriz. Çünkü Kayahan çok kıymetli bir sanatçı. Her zaman mücadeleyle geçmiş sanat hayatı, o yüzden pek çok kişiye de ilham, güç kuvvet verecektir” dedi.

