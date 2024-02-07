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Kayahan’ın filmini ben de çok isterim

Güncelleme Tarihi:

#İpek Açar#Kayahan#Belgesel
Kayahan’ın filmini ben de çok isterim
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 11:59

İKİ ay önce Ömer adını verdiği oğlunu kucağına alan İpek Açar, seslendirmesini yaptığı Kur’an-ı Kerim’in mucizelerini anlatan “Yaratılış Projesi” isimli belgeselin çekimleri için kamera karşısına geçti.

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Haliç Üniversitesi’nin konferans salonunda gerçekleşen klip çekiminde İstanbul Akademi Orkestrası’yla birlikte kamera karşısına geçen İpek Açar, soruları da yanıtladı.
Senaryo gelmedi
Sanatçıya, eski eşi Kayahan’ın hayatının film olacağı haberleri soruldu. Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın film açıklaması hakkında konuşan İpek Açar “Şu anda netleşmiş, bize gelen bir prodüksiyon şirketi ya da senaryo yok. Bir Kayahan filminin olmasını ister misiniz diye sorarsanız, Aslı Gönül de ben de çok isteriz. Çünkü Kayahan çok kıymetli bir sanatçı. Her zaman mücadeleyle geçmiş sanat hayatı, o yüzden pek çok kişiye de ilham, güç kuvvet verecektir” dedi. 

Kayahan’ın filmini ben de çok isterim


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#İpek Açar#Kayahan#Belgesel

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