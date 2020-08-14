Katma Değer Şaban oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi? İşte Katma Değer Şaban oyuncu kadrosu

Katma Değer Şaban filmi televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in üslendiği Katma Değer Şaban oyuncuları arasında Kemal Sunal, Filiz Ersürer ve Reha Yurdakul gibi usta isimler bulunuyor. İşte 1985 yılında gösterime giren Katma Değer Şaban oyuncuları ve konusu...

KATMA DEĞER ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 1985 yılında çekilmiştir.

KATMA DEĞER ŞABAN OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Filiz Ersürer, Reha Yurdakul, Dinçer Çekmez, Ünal Gürel, Sevda Aktolga, Eray Özbal, Seyfi Karadayı, Memduh Ünsal gibi isimler bulunuyor.

KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİ KONUSU

Bir fabrikada depo sorumlusu olarak çalışan Kadir Usta, kendisini ailesine adayan bir adamdır. Çalışkan ve güvenilir bir adam olan Kadir, askerlik arkadaşının iftirası sonucu dolandırıcılıkla suçlanır. Karısının ölümünün ardından çocuğu Şaban’ın iyi bir geleceği olsun diye Almanya’ya dayısının yanına gönderen Kadir, içine düştüğü zor durumda kendisine yardımcı olması için oğlunun yanına gelmesini ister. 20 yıldır sadece mektup üzerinden iletişim kuran Kadir ve oğlu bir araya gelecekleri için oldukça heyecanlıdır. Havalimanına oğlunu karşılamaya gelen Kadir, Şaban’ı gördüğü an büyük bir şaşkınlık yaşar. Oğlu hiç de onun düşündüğü ve istediği gibi değildir. Oğlunun punkçı halini gördükten sonra büyük bir yıkıma uğrayan Kadir’in bütün umutları suya düşmüştür. Ancak ikisi bir arada yaşamaya başladıktan sonra yaşananlar hiç de onun düşündüğü gibi olmaz.