Karnında bebeğiyle trafik kazası geçiren genç oyuncu yaşam savaşını kaybetti

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Kamera karşısına geçtiği Hollyoaks adlı yapımla adını duyuran 38 yaşındaki Frankie Jules Hough, 14 Mayıs'ta yanında iki oğlu ve yeğeniyle birlikte trafikte seyrederken aşırı hız yapan bir sürücünün kurbanı oldu.

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta meydana gelen kaza sırasında Hough'un yanında 9 yaşındaki büyük oğlu Tommy ile iki yaşındaki küçük oğlu Rocky'ninyanı sıra yeğeni Tobias da bulunuyordu. Kazanın ardından Frankie Jules Hough oğulları e yeğeniyle birlikte hava yoluyla hastaneye kaldırıldı.

Hough'un oğlu Tommy ile yeğeni Tobias aldıkları yaralar nedeniyle uyutuldu. Üçüncü bebeğine hamile olan Frankie Julia Hough ise tedavi altına alındı. Yakınları ve ailesi GoFund Me adlı internet sitesinden genç oyuncunun tedavisi için bir yadım kampanyası başlattı. Fakat bütün çabalar boşa çıktı ve Hough hayata veda etti.

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Frankie Hough'un en iyi arkaşadı Debbie Wright, genç oyuncunun kaza geçirdiği sırada 18 haftalık hamile olduğunu söyledi.