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Kardeşlerim 40. son bölümde Akif ve Suzan'ın itirafı şoke etti! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon
Kardeşlerim 40. son bölümde Akif ve Suzanın itirafı şoke etti İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

Kardeşlerim 40. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. Her cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in 19 Şubat tarihli son bölümünde Şengül'ün Akif'in katil olduğunu söylemesi dikkat çekerken Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in hamlesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında Akif ve Suzan'ın konuşmaları şoke etti. İşte, Kardeşlerim 40. son bölüm izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde Ömer'in otopark çetesi tarafından dayak yemesi heyecanlı anlara neden oldu. Akif ve Suzan'ın ilişkileri hakkında konuştuğu sırada büyük sırrı açıklamaları ve bu konuşulanlara Doruk ve Asiye'nin şahit olması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 40.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif’in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji’nde sular durulmaz. Suzan’ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif’in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon

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