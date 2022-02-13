Kardeşlerim 39. son bölüme Şengül'ün Akif'in katil olduğunu söylemesi damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 39. son bölümünde Orhan tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğini düşünürken, Şengül’ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması şok etkisi yarattı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Şengül'ün her şeyi hatırladığını söylemesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocukların gündemi, Ataman Koleji’nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir. Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye’yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Şengül’ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur.

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KARDEŞLERİM 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI