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Kardeşlerim 39. son bölüme Şengül'ün Akif'in katil olduğunu söylemesi damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon
Kardeşlerim 39. son bölüme Şengülün Akifin katil olduğunu söylemesi damga vurdu İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

Kardeşlerim 27. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in 12 Şubat tarihinde yayınlanan son bölümünde Ataman Koleji’nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimi merak dolu anlara neden olurken, Doruk ve Asiye’nin sürpriz bir iddiaya girmesi dikkat çekti. Dizinin final anında ise Şengül'ün çocukların gözü önünde Akif'in katil olduğunu söylemesi ekranlara damga vurdu. Tüm bu gelişmeler sonrası Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kardeşlerim son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 39. son bölümünde Orhan tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğini düşünürken, Şengül’ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması şok etkisi yarattı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Şengül'ün her şeyi hatırladığını söylemesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocukların gündemi, Ataman Koleji’nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir. Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye’yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Şengül’ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur.

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KARDEŞLERİM 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon

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