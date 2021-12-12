Kardeşlerim 32. son bölüme Süsen'in bulduğu görüntü damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

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Kardeşlerim son bölüm tek parça bu akşam yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 11 Aralık Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde Kaan'ın Ömer'in sırasının altına bilekliği koyduğunu öğrenen Süsen'in final anında söyledikleri çarpıcı gelişmelerden oldu. Son bölümün hemen ardından dizinin 33. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır. Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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