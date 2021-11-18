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Kardeşlerim Kadir diziden ayrılıyor mu?

#Kardeşlerim Kadir#Kardeşlerim Kadir Öldü Mü#Kardeşlerim Kadir Diziden Ayrılıyor Mu
Kardeşlerim Kadir diziden ayrılıyor mu

Kardeşlerim Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor iddiası, Kardeşlerim dizisini yakından takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler üzerine Kadir'in öldüğünü düşünen izleyiciler, Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor mu sorusuna cevap aradı. Peki, Kardeşlerim Kadir ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? İşte, o detaylar

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Kardeşlerim Kadir karakteri ile tanınan Halit Özgür Sarı, son günlerde diziden ayrılacağı haberi ile öne çıkıyor. Ailenin en büyük abisi olarak ebeveyn niteliği taşıyan Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılma ihtimali, sevenlerini üzdü. Peki, Kardeşlerim Kadir, Halit Özgür Sarı diziden ayrılacak mı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

KARDEŞLERİM KADİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kardeşlerim dizisinin Kadir'i, Halit Özgür Sarı'nın ölüm iddiası, 29. yeni bölümün fragmanı sonrası yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi. 

Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Kardeşlerim son bölümünde, okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz. Doruk da babasından hesap sorar Nebahat ise onu evden kovar. Akif, ailesini kaybetmenin acısını Kaan'dan çıkartır ve onu önce evden sonra okuldan kovar.

Kitap satış işine giren Kadir yeni bulduğu işten dolayı çok mutludur. Üstelik bir de ona otomobil vermişlerdir. Tam işler yoluna girmişken Akif'in okulun bahçesinde yakaladığı Kaan'ı herkes içinde aşağılayıp kovması herkesin hayatını alt üst eder. Babasından intikam almak için harekete geçen Kaan, Kadir'e isimsiz mektup gönderir. Ve babasının kazaya değil cinayete kurban gittiğini izletir. Akif ile tartışan babasının onun tarafından bizzat inşaattan aşağıya itildiğini izleyen Kadir gözyaşlarına boğulur. Artık tek düşüncesi Akif'ten tüm bunların intikamını almaktır.

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