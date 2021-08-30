Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezonu hakkında bilgiler

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacağı ile merak ediliyor. Yaz başında diğer dizilerde olduğu gibi sezon finali yapan Kardeşlerim, yeni sezon için bir süreliğine ara vermişti. Dizinin tekrar bölümleri ise yaz boyunca izleyicilerle buluşmaya devam etti. Peki, Kardeşlerim dizisi yeni bölümler ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında detaylı bilgiler

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alan Kardeşlerim, 19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. 2. sezonu 19. bölüm ile başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin yeni sezonuyla Eylül ayında tekrar ekranlara dönmesi bekleniyor

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