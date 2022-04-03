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Kardeşlerim 46. son bölümde Kaan ve Süsen öldü mü? İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon
Kardeşlerim 46. son bölümde Kaan ve Süsen öldü mü İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı, cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in 2 Nisan tarihli 46. son bölümünde Suzan’ın Akif’le evlilik için hazırlıklara başlaması dikkat çekerken, Harika’nın Emir’le yakınlaşması gecenin öne çıkan konulardan oldu. Dizinin final anında ise Kaan ve Süsen okuldaki balkondan düşmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Kardeşlerim 46. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 2 Nisan 46. son bölümünde Akif'i korumak isteyen Kaan'ın Süsen'in söyleyeceklerine engel olmak isterken beraber balkondan düşmesi akıllara Kaan ve Süsen öldü mü? sorusunu getirdi. Kardeşlerim'in 46. son bölümünde yaşananlar şöyle;

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

hazırlıklara başlaması da Nebahat’i çileden çıkartır. Tolga’nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika’nın Emir’le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer’in karşısında iyice ezilen Süsen’in yaptığı hamle, Ataman Koleji’ne korku dolu anlar yaşatır.

KARDEŞLERİM 46.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon

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