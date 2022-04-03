Kardeşlerim 46. son bölümde Kaan ve Süsen öldü mü? İşte Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in 2 Nisan 46. son bölümünde Akif'i korumak isteyen Kaan'ın Süsen'in söyleyeceklerine engel olmak isterken beraber balkondan düşmesi akıllara Kaan ve Süsen öldü mü? sorusunu getirdi. Kardeşlerim'in 46. son bölümünde yaşananlar şöyle;

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

hazırlıklara başlaması da Nebahat’i çileden çıkartır. Tolga’nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika’nın Emir’le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer’in karşısında iyice ezilen Süsen’in yaptığı hamle, Ataman Koleji’ne korku dolu anlar yaşatır.

KARDEŞLERİM 46.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI