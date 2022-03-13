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Kardeşlerim 43. son bölümde Ömer'e şok tehdit! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon
Kardeşlerim 43. son bölümde Ömere şok tehdit İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

Kardeşlerim son bölüm izleme ekranı internet platformundan erişime açıldı. Her cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in 12 Mart tarihli son bölümünde Ataman Koleji’nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Akif’in, Resul’e karşı yaptığı sinsi hamle dikkat çekti. Para dolu çantanın peşine düşen Ömer'in kirli işlere giriştiği son bölümde kardeşleri ile tehdit edilmesi ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kardeşlerim 43. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 43. son bölümünde Ömer'in amcası ve kardeşleri ile tehdit edilmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Borcunu ödemek zorunda olan Ömer'i takip eden Doruk'un gördüğü manzara ise şoke etti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika’nın peşine düşer. Gününü gün eden Harika’yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Ataman Koleji’nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif’in, Resul’e karşı yaptığı sinsi hamle, Resul’ü harekete geçirir. Asiye’nin içini rahatlatmak için çaba gösteren Doruk, hiç görmek istemeyeceği bir manzara karşısında büyük dehşete düşer.

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kardeşlerim#Dizi#Televizyon

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