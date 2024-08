Kardeş kavgası sonunda bitti… Efsane grup Oasis dağıldıktan 15 yıl sonra yeniden bir araya geliyor!

Haberin Devamı

Grubun logosunun renklerinde ve “27.08.24” yazısının göründüğü klip dün gece resmi Oasis hesaplarından paylaşıldı. Klipteki tarih bir süre sonra titreyerek “8am” olarak değişti.

Yani İngiltere’den çıkıp tüm dünyada fırtınalar estiren, Liam ve Noel Gallagher kardeşlerin kurduğu efsane grup Oasis yarın akşam saat 8’de yıllardır beklenen büyük geri dönüşlerini açıklayacak. Yani durum kesinlikle böyle. Ya da belki… (Grubun en beğenilen albümleri Definitely Maybe yani Kesinlikle Belki'ye ithafen...)

Liam Gallagher pazar gününün büyük bir kısmını X'teki (eski adıyla Twitter) söylentilere yanıt vererek geçirdi: “FORMER (eski) kelimesinden hiç hoşlanmadım” diye yazdı ve yeniden birleşme söylentilerini haberleştiren çeşitli makaleler paylaştı.

Liam, dün akşam Reading Festivali'nde verdiği konserde Oasis'in Half The World Away adlı parçasını kardeşi Noel’e ve daha sonra da Cigarettes & Alcohol adlı hitlerini rock grubundan nefret ettiğini söylediği insanlara ithaf etti.

Konserin sonunda, sahnenin ana ekranlarında yarınki büyük randevuyla ilgili aynı klip gösterildi.

Basına yansıyan haberlere göre grup 10 gece Wembley Stadyumu'nda ve 10 gece de Manchester'daki Heaton Park'ta çalacak. Her iki mekân da grubun 2009'da dağılmadan önce Dig Out Your Soul turnesindeki son konserlerinden bazılarına ev sahipliği yapmıştı.

Eğer bu konserler onaylanırsa Oasis Taylor Swift'in bu yıl Wembley'de sekiz gece çalarak kırdığı rekor kırılmış olacak.

Grubun gelecek yılki Glastonbury festivalinin başını çekebileceğine dair spekülasyonlar da var - 2004'teki son baş konserleri grubun kariyerindeki en kötü konserlerden biri olarak kabul ediliyor.

Dağılmalarının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen Oasis'in popülaritesi azalmadı. Grubun ilk yıllarındaki hayranları hâlâ Oasis dinlemeye devam ederken genç kuşak hayranları da en az ilk konserlerine katılan artık orta yaşlı olmuş hayranları kadar Gallagher kardeşlerin müziklerinden keyif alıyor.

Grubun 1994 tarihli çıkış albümü Definitely Maybe satış rekorları kırdı ve Beatles'ın kırılamaz gözüyle bakılan satış rekorlarını kırdı

Manchester çıkışlı Oasis 1991 yılında Liam Gallagher tarafından kuruldu ve daha sonra Liam’ın ağabeyi Noel Gallagher'ın da katılımıyla Oasis adını alıp rock müzik tarihe damga vurdu.

Oasis kurulmasının üzerinden geçen 33 yıla rağmen hâlâ Britpop ve Britrock akımlarının en başarılı temsilcisi sayılmaya devam ediyor.

Grubun bel kemiği olan Noel Gallagher (gitarist/solist, şarkı yazarı) ve Liam Gallagher (solist) kardeşler yıllar boyunca birçok davulcu, basçı değişimi ve kendi aralarındaki çeşitli anlaşmazlıklara rağmen yola devam etmişlerdi.

Noel ve Liam Gallagher kardeşlerin kavga etmesi sebebiyle dağılan Oasis 15 yıl sonra birleşti... Noel ve Liam kardeşler uzun yıllardır kariyerlerine solo olarak devam ediyordu

Fakat 2009 yılının ekim ayında Noel ve Liam arasında çıkan şiddetli anlaşmazlık sonucu kardeşlerin arası ciddi biçimde açılmış, kardeşler birlikte çalışmayı reddetmiş ve grup dağılmıştır.

Hayranları ise dün akşam verilen haberi yıllarca beklemeye ve iki kardeşin en sonunda barışıp grubu yeniden ayağa kaldıracağına her zaman inandı…