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Televizyon
Haber Giriş: 13.04.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Çukur'da Karaca öldü mü? Karaca'nın boğulma sahnesi Çukur'a damga vurdu

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Çukur'da Karaca öldü mü? Karaca'nın boğulma sahnesi Çukur'a damga vurdu

Karaca'nın boğulma sahnesi Çukur'un 124. bölümüne damga vurdu. Karaca' karakterine hayat veren Ece Yaşar, 12 Nisan tarihli bölümde son sahnesiyle ekranlardaydı. Karaca'nın Cumali Amca tarafından boğulma anı izleyicileri de ekrana kilitledi. Peki, Çukur'da Karaca öldü mü?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Damla Sönmez’in paylaştığı 'Çukur' dizisine veda eden karakterlerden biri de Karaca oldu. Çukur 124. bölümünde Karaca karakteri ölerek diziye veda etti.

Cumali Amca’nın karşısına çıkan Karaca silahını doğrultup sorguya çekti. Kulkan ile konuşmasını gördüğünü söyleyen Karaca, Cumalı amcayı ölümle tehdit etti. Cumali Amca’nın saldırısıyla Karaca son nefesini verdi.

 

ECE YAŞAR KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ece Yaşar, 1994 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu. İlk oyunculuk deneyimini "Kara Sevda" dizisinde tamamladı.

2015 yılından itibaren film ve dizilerde rol alan Ece Yaşar, ayrıca yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirme de yapmaktadır. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

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