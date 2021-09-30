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Kanunsuz Topraklar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kanunsuz Topraklar ilk bölümde Malik öldü mü?

#Kanunsuz Topraklar#Dizi#Uğur Güneş
Kanunsuz Topraklar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Kanunsuz Topraklar ilk bölümde Malik öldü mü

Kanunsuz Topraklar yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin paylaştığı Kanunsuz Topraklar 29 Eylül tarihinde yayın hayatına başladı. 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madencilerin hayatlarının ekranlara geldiği dizinin 1. bölümünde madende meydana gelen göçük dikkat çekti. Final sahnesinde Madenin sahibi olan Malik Bey’i Davut'un vurması ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. İşte, Kanunsuz Topraklar 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölümde yaşananlar.

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Kanunsuz Topraklar dizisi FOX ekranlarında 29 Eylül Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başladı. Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin kadroda yer aldığı Kanunsuz Topraklar'ın 1. bölümünde madende meydana gelen göçük sonrası zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanında ise Malik'in ölmesi damga vurdu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KANUNSUZ TOPRAKLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder.

Aralarında Davut’un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey’dir. Çünkü Davut’un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye’yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

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#Kanunsuz Topraklar#Dizi#Uğur Güneş