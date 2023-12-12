Kanal D'nin yeni dizisi 'Senden Önce'nin kadrosu merak uyandırdı!

Haberin Devamı

Yakında ekrana gelmesi planlanan “Senden Önce” dizisinin duyurulan ilk oyuncusu İbrahim Çelikkol, geçen haftalarda D Media ile anlaşma imzaladı. Yapım şirketi, hazırlıkları devam eden dizinin diğer oyuncularını seçmeye devam ediyor.

Oyunculuğu ile izleyicinin her daim beğenisini kazanan güzel oyuncu Melis Sezen, “Senden Önce” dizisinin açıklanan bir diğer ismi oldu.

Sezen, sürpriz bir karakter ile yeniden Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

Kanal D’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Melis Sezen’in fotoğrafının altına “Yine, yeniden Melis Sezen” mesajının yazılması ile sanatçının fanları yorum yağdırdı.

Haberin Devamı

Oyuncu görüşmelerinin devam ettiği dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Dizinin diğer karakterlerinin kimlerden oluşacağı ve nerede çekileceği gibi konular sır gibi saklanıyor.

‘SADAKATSİZ’ İLE YILDIZI PARLADI

2020-2022 yılları arasında Kanal D’de ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, “Senden Önce” için D Media ile anlaşmaya vardı. Melis Sezen ve İbrahim Çelikkol’un dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.