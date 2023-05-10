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Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

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#Dönence#Kanal D#Caner Topçu
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 10:54

Yaz sezonunda Kanal D’de ekrana gelecek olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden Dönence’nin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizi Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.

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Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ise belli olmaya başladı.Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi,Can Kızıltuğ,Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence, muhteşem güzelliği ile Foça’da…

Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence’nin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu otururken, hikayesini ise Nuray Uslu kaleme alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Caner Topçu
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Sümeyye Aydoğan
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Can Kızıltuğ
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Ülkü Hilal Çiftçi
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Mesut Yılmaz
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Doğa Karakaş
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Atakan Hoşgören
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Didem İnselel
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Şebnem Doğruer
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Nazlı Çetin
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Edanur Gülbudak 

 

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#Dönence#Kanal D#Caner Topçu

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