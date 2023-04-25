Kanal D’nin yeni dizisi “Dönence”nin ilk başrol oyuncusu belli oldu…

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Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizi için başarılı oyuncu Caner Topçu ile anlaşıldı. Yakışıklı oyuncu, dizide Özgür karakterine hayat verecek.

Cannes ödüllü dizi...

İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Dönence, muhteşem güzelliği ile Foça’da…

Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.

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Kanal D İç Yapımlar’ın imza atacağı dizinin yönetmen koltuğuna Kavak Yelleri'ni de ekrana taşıyan Kerem Çakıroğlu oturacak. Yakında sete çıkması planlanan, hikayesi ile her yaştan insanın kalbine dokunacak Dönence’yi Nuray Uslu kaleme alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.