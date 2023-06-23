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Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin afişi yayınlandı

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#Dönence#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu
Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin afişi yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 13:40

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor.

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Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin afişi yayınlandı. Büyük beğeni toplayan afiş sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’nin afişi yayınlandı

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Dönence#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu

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