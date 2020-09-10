Kanal D’nin efsane dizisi Arka Sokaklar” yeni sezona özel bir tanıtımla merhaba diyor!

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran Arka Sokaklar’ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Gerilimle başlayan tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelip, 15’inci sezon pastasını kesti.

Efsane dizinin güçlü oyuncu kadrosu!

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı diziye yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı. Gizem Terzi, polis Sinem karakteri, Perihan Ünlücan avukat Başak karakteri; Hakan Uygun ise, uluslararası bir çetenin reisi olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği fenomen dizi, 557’nci bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…