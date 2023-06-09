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Kanal D’nin D Media imzalı yeni dizisi Dönence’nin ilk tanıtımı yayınlandı…

Güncelleme Tarihi:

#Dönence#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 10:15

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence’nin ilk tanıtımı yayınlandı.

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Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin yayınlanan ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

İzleyicinin büyük beğenisini kazanan tanıtım ekrana gelir gelmez sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Kanal D’nin D Media imzalı yeni dizisi Dönence’nin ilk tanıtımı yayınlandı…

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan Dönence’nin genel hikayesi şöyle;

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında alışması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

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Kanal D’nin D Media imzalı yeni dizisi Dönence’nin ilk tanıtımı yayınlandı…

Emre Kınay, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Alara Bozbey, Ahmet Varlı, Arda Uysal, Berfin Ant gibi başarılı isimlerin de kadrosunda yer aldığı Dönence’nin senaryosunu ise Nuray Uslu kaleme alıyor.

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Herkesin içini ısıtacak sıcacık hikayesi ile Dönence yakında Kanal D’de…

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#Dönence#Sümeyye Aydoğan#Caner Topçu

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