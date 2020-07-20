Kanal D’den Sıra Dışı Yarışma: “Uzak Ara Eğlence”

Sunuculuğunu Pelin Akil’in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul oturacak. İki yarışmacının yer alacağı eğlenceli programa 6’ncı jüri ise konuk olarak dahil olacak. Konuk jürinin her hafta değişeceği yarışmada jüriler,yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak; bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.

Şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar zengin bir içeriğe sahip olan “Uzak Ara Eğlence”, farklı formatıyla ekrana damgasını vuracak.

“Uzak Ara Eğlence”, 26 Temmuz Pazar akşamı saat 22.15’de, Kanal D’de…







